Kozanköy, transferde hız kesmiyor

Birinci Ligin yeni takımlarından Kozanköy, 2024 – 2025 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, transferlerle de kadrosunu güçlendiriyor.

Kozanköy, Göçmenköy’den İzder Kutay ile Karşıyaka’dan Olgun Dodak ve Hüseyin Konyalıoğlu’nu (Saddam) kadrosuna kattı. İzder Kutay ile orta sahasını güçlendiren Kozanköy, Olgun Dodak ve Hüseyin Konyalıoğlu transferleriyle de savunmasına takviye yaptı.

