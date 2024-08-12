Kozanköy transferde hareketli

Necati KÜLAHLILAR

Bu yıl Birinci Ligde mücadele edecek Kozanköy, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kozanköy bonservisli transferin son gününde, Ağırdağ'dan Bayram Arıkhan, Denizli'den Bahri Sönmez ve Sadrazam Kayalar'dan kaleci Emrah Özer attıkları imzalar ile Kozanköy'e transfer oldular. İmza töreninde başkan Ayşe Hızlıer hazır bulundu.

