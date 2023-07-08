Kozanköy, Dağyolu'nu Cin'le çarptı

İktisatbank BTM 2. Lig 5. Haftasında dün oynanan 4. Grup karşılaşmasında Dağyolu Göçeri, Atoll Kozanköy’ü konuk etti.

Göçmenköy Stadı’nda oynanan ve Zekai Töre’nin maçın hakemliğini yaptığı karşılaşmaya Kozanköy hızlı başladı. 4. Gruptan lider çıkma adına mutlak kazanması gereken Kozanköy, henüz 4. Dakikada Kadir Cin ile 1 – 0 öne geçti. İlk devre 0 – 1 sona erdi. İkinci devreye de hızlı başlayan taraf Kozanköy olurken, 47’de kazanılan penaltı vuruşunu yine Kadir Cin gole çevirdi. 0 – 2 2 farklı üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyan Kozanköy, maçtan 3 puanla ayrılıp, gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Dağyolu Göçeri’nin ise gruptan çıkma şansı kalmadı.

