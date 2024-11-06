Koumas’tan KTFF’ye açık çağrı

Kıbrıs Futbol Federasyonu başkanı Yorgos Koumas KTFF’ye, Zürih Anlaşmasını hayata geçirme çağrısı yaptı

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun kuruluşunun 90. yıl dönümünü yapılan etkinliklerle kutlandı.

UEFA Başkanı Alexander Cefferin, FIFA yetkilileri ile çok sayıda UEFA’ya bağlı federasyonların başkanları, Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun (KOP), kuruluş kutlamalarına katıldılar.

Salı akşamı Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun kuruluşunun 90. yıl dönümünü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Limasol’daki Parklane Hotel’de büyük bir yıl dönümü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, 1934 yılında federasyonun kuruluşunun ilk yılından itibaren Kıbrıs futbolunun tarihinden kesitlerin de yer aldığı bir sergi düzenlendi. Sergilenen eşyaların bazıları ilk kez sunuldu. Gösterimde Kıbrıs Futbol Federasyonu tarihine dair bir belgesel de yayınlandı. UEFA Başkanı Alexander Cefferin, FIFA yetkilileri ve 30 UEFA’ya bağlı federasyon başkanının yer aldığı etkinlikte konuşan Kıbrıs Futbol Federasyonu başkanı Yorgos Koumas, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) çağrıda bulunduğu konuşmasında şunları söyledi: “Futbol birleştirir ve barıştırır. Bu açıklamayı yapmak için belirlenen tarih seçimi rastgele değildir. Kıbrıs futbolu için, Kıbrıs sorunu çözülene kadar Kıbrıs Türk Federasyonu’nun KOP’a dahil edilmesini öngören Zürih Anlaşmasının üzerinden 11 yıl geçti. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile bu anlaşmayı hayata geçirelim. KOP sizi almaya hazırdır. Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçüktür.” dedi.

