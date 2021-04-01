Kosova örneği, KKTC için umut olur mu?

İspanya – Kosova karşılaşmasında, İspanya hükümeti siyaseten Kosova'yı tanımadığı için ise Kosova'nın skor boarda ismi küçük harflerle yazıldı. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha GonzálezLaya ise bunun futbol maçı olduğunu, bir spor olduğunu açıkladı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubunda, İspanya ile Kosova karşılaştılar. İspanya hükümeti siyaseten Kosova'yı tanımadığı için ise Kosova'nın skor boarda ismi küçük harflerle yazıldı.

Bu durum da benzer uygulamanın tanınmayan KKTC için yapılıp yapılamayacağı sorusunu akla getirdi.

İspanya, Kosova'yı devlet olarak tanımayan ülkeler bloğunda yer alıyor. İspanya Dışişleri Bakanı AranchaGonzálezLaya ise bunun futbol maçı olduğunu, bir spor olduğunu, sorumlu olanın FIFA olduğunu ve maçın çerçevesini çizecek olanların da kurallar olduğunu açıklamıştı.

Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes'in de yer aldığı basın toplantısında isim krizi yaşanmıştı. Kosova Milli Takımı ekibiyle medya arasında 'Kosova' ismini kullanmama nedeniyle yaşanılan gerginlik de dikkatleri çekmişti. İspanyol muhabirin 'Takım hocasına soruyorum' demesinin ardından Kosova teknik heyeti 'Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?' diyerek ısrarcı olmuştu

Maçın resmi yayıncısı olan kanalda ise Kosova'nın kısaltmasının 'kos' olarak küçük harflerle yazılması ise sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkilerine neden oldu. İspanya Futbol Federasyonu da, maç anonsunda Kosova'nın adını küçük harflerle kullanmıştı.

