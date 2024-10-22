Köseoğlu: Camia bütünleşti, doğru yoldayız

Aksa 1. Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi Genel Kordinatörü Vural Köseoğlu takımın ve kulübün son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Köseoğlu, sezon başında koydukları hedeflere adım adım ilerlediklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:

CAMİA BÜTÜNLEŞTİ DOĞRU YOLDAYIZ.

Sezon başlarken en büyük hedeflerimizden birisi bugüne kadar kulübümüze küstürülen taraftarların ve camiamıza geçmişte hizmet etmiş kişilerin tekrardan kazanmaktı.

Ayrıca bir diğer hedef ise takımın tecrübeli oyuncularına güvenerek yanlarına altyapı gençlerini monte etmekti.

TAKIMIMIZ TAM BİR HİS VE DUYGU TAKIMI OLDU.

Şu anda mevcut A takımımızda 16 lisanslı oyuncumuzun yanında 2 TC’li ve 3 kiralık oyuncumuz mevcuttur.

Aynı şekilde A2 takımımızın tüm sporcuları Bonservisli olup kiralık sporcu bulunmamaktadır.

TÜM CAMİA ÖZİŞLEYEN ARKASINDA KENETLENDİ.

Eski başkanlar ve eski yöneticilerin dahi kulüp başkanımız İbrahim ö

Özişleyen arkasında tam destek olmaları takıma olumlu yansıyor.

Sezon başı Ufuk Fırat hocamızın ardından takımın başına getirilen Fırat Özakıncı hocamızın sporcularımız ile olumlu diyaloğu, geçmiş yıl görev almayan oyuncuların takıma kazandırılması, gençlere güvenip forma şansı vermesi, kaptanlar ve takım abileri ile olumlu ilişkisi futbol takımımızın bir anda üst sıralarda olmasını sağladı.

UYUM ÇOK ÖNEMLİ

Başkanımız İbrahim Özişleyen’in hem yönetim kurulu hemde teknik ekiple olan uyumu bugün gelinen noktanın özetidir.

Tüm bunların yanında A2 takımımız ile birlikte altyapı çalışmalarımız 6 antrenör ve 120 sporcu ile sistemli ve planlı bir şekilde devam etmektedir.

Yeniboğaziçi’nin tek hedefi bu bütünlük ve uyumlu havayı sezon sonuna kadar sürdürüp planladığımız projeleri tek tek hayata geçirmektir.

