banner913
banner932
İsias Davası’nda ara karar açıklandı… Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta
İsias Davası’nda ara karar açıklandı… Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta
24 0
İsias Otel duruşmasında taraf avukatların talepleri dinlendi.
İsias Otel duruşmasında taraf avukatların talepleri dinlendi.
28 0
 
YDÜ Hastanesi’nden KKTC’de bir ilk
YDÜ Hastanesi’nden KKTC’de bir ilk
90 0
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
30 0
DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”
DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”
24 0
Başbakan Üstel: “Evlatlarımızın acısını unutmadık, unutturmayacağız
Başbakan Üstel: “Evlatlarımızın acısını unutmadık, unutturmayacağız
27 0
28 0
banner1032

Köseoğlu: Camia bütünleşti, doğru yoldayız

banner1020

banner1045
Köseoğlu: Camia bütünleşti, doğru yoldayız
banner971
Aksa 1. Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi Genel Kordinatörü Vural Köseoğlu takımın ve kulübün son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Köseoğlu, sezon başında koydukları hedeflere adım adım ilerlediklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:
CAMİA BÜTÜNLEŞTİ DOĞRU YOLDAYIZ.
Sezon başlarken en büyük hedeflerimizden birisi bugüne kadar kulübümüze küstürülen taraftarların ve camiamıza geçmişte hizmet etmiş kişilerin tekrardan kazanmaktı.
Ayrıca bir diğer hedef ise takımın tecrübeli oyuncularına güvenerek yanlarına altyapı gençlerini monte etmekti.
TAKIMIMIZ TAM BİR HİS VE DUYGU TAKIMI OLDU.
Şu anda mevcut A takımımızda 16 lisanslı oyuncumuzun yanında 2 TC’li ve 3 kiralık oyuncumuz mevcuttur.
Aynı şekilde A2 takımımızın tüm sporcuları Bonservisli olup kiralık sporcu bulunmamaktadır.
TÜM CAMİA ÖZİŞLEYEN ARKASINDA KENETLENDİ.
Eski başkanlar ve eski yöneticilerin dahi kulüp başkanımız İbrahim ö
Özişleyen arkasında tam destek olmaları takıma olumlu yansıyor.
Sezon başı Ufuk Fırat hocamızın ardından takımın başına getirilen Fırat Özakıncı hocamızın sporcularımız ile olumlu diyaloğu, geçmiş yıl görev almayan oyuncuların takıma kazandırılması, gençlere güvenip forma şansı vermesi, kaptanlar ve takım abileri ile olumlu ilişkisi futbol takımımızın bir anda üst sıralarda olmasını sağladı.
UYUM ÇOK ÖNEMLİ
Başkanımız İbrahim Özişleyen’in hem yönetim kurulu hemde teknik ekiple olan uyumu bugün gelinen noktanın özetidir.
Tüm bunların yanında A2 takımımız ile birlikte altyapı çalışmalarımız 6 antrenör ve 120 sporcu ile sistemli ve planlı bir şekilde devam etmektedir.
Yeniboğaziçi’nin tek hedefi bu bütünlük ve uyumlu havayı sezon sonuna kadar sürdürüp planladığımız projeleri tek tek hayata geçirmektir.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.