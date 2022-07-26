Korkuteli’nden gol kralı çıkıyor

İktisatbank BTM 2 Lig’de son iki haftaya girilirken gruplar arasında en çok gol atan futbolcu bu sene ilk kez lige katılan Korkuteli Gençlik Derneği oyuncusu olacak gibi.

İktisatbank BTM 2 Lig’de 8. Hafta itibariyle 7 grubun en çok gol atan oyuncusu 14 gol ile Korkuteli Gençlik Derneği oyuncusu Tugay Yavuz oldu.

