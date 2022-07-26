Korkuteli’nden gol kralı çıkıyor

İktisatbank BTM 2 Lig’de son iki haftaya girilirken gruplar arasında en çok gol atan futbolcu bu sene ilk kez lige katılan Korkuteli Gençlik Derneği oyuncusu olacak gibi.
İktisatbank BTM 2 Lig’de 8. Hafta itibariyle 7 grubun en çok gol atan oyuncusu 14 gol ile Korkuteli Gençlik Derneği oyuncusu Tugay Yavuz oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.