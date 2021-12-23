banner762
banner753
Kartal sonradan kanatlandı
Kartal sonradan kanatlandı
8 0
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
480 0
 
Doğan koronaya teslim
Doğan koronaya teslim
119 0
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
83 0
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
15 0
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
184 0
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
22 0
banner661
banner726

Korbay:Geriye gidiyoruz

banner476

Berkem Korbay, “Kötü yönetimlerden dolayı sahalarımız adeta tarla oldu.Spor Bakanlığı olmadığı sürece de durum değişmeyecektir.İleriye değil geriye gidiyoruz.” açıklamasını yaptı

banner714
Korbay:Geriye gidiyoruz
banner721
Burak KARABACAK
Futbolcular Derneği başkanı BerkemKorbay, futbol sahalarının zeminlerinde yaşanan sorunlara tepki gösterdi.
BerkemKorbay’ın açıklaması şöyle:
“Uzun zamandır Spor Dairesinde sorumluların kötü yönetimlerinden dolayı sahalarımız adeta tarla oldu.
En son bir şeyler yapmaya çalışan Spor Dairesimüdürü sevgili Hüseyin Cahitoğlu'ydu. Girne gibi gözde bir ilçede durumun içler acısı olması dinlenecek hiçbir bahaneyi kaldırmaz. Spor bakanlığı olmadığı sürece de durum değişmeyecektir. Ekol denilen sahalarımıza eşinizle gittiğiniz zaman bu insanları tuvaletlerine hangi yüzle sokuyorsunuz.
İleriye değil geriye gidiyoruz. Sporsuz bir şehir nelere sebebiyet verir biliyorsunuz. Takipte kalacağım. Bu rezalet durum için şimdi veya Ocak’tan sonra düzelme olmazsa her gün mide bulandıracağım.”
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.