Korbay:Geriye gidiyoruz

Berkem Korbay, “Kötü yönetimlerden dolayı sahalarımız adeta tarla oldu.Spor Bakanlığı olmadığı sürece de durum değişmeyecektir.İleriye değil geriye gidiyoruz.” açıklamasını yaptı

Burak KARABACAK

Futbolcular Derneği başkanı BerkemKorbay, futbol sahalarının zeminlerinde yaşanan sorunlara tepki gösterdi.

BerkemKorbay’ın açıklaması şöyle:

“Uzun zamandır Spor Dairesinde sorumluların kötü yönetimlerinden dolayı sahalarımız adeta tarla oldu.

En son bir şeyler yapmaya çalışan Spor Dairesimüdürü sevgili Hüseyin Cahitoğlu'ydu. Girne gibi gözde bir ilçede durumun içler acısı olması dinlenecek hiçbir bahaneyi kaldırmaz. Spor bakanlığı olmadığı sürece de durum değişmeyecektir. Ekol denilen sahalarımıza eşinizle gittiğiniz zaman bu insanları tuvaletlerine hangi yüzle sokuyorsunuz.

İleriye değil geriye gidiyoruz. Sporsuz bir şehir nelere sebebiyet verir biliyorsunuz. Takipte kalacağım. Bu rezalet durum için şimdi veya Ocak’tan sonra düzelme olmazsa her gün mide bulandıracağım.”

