Korbay: Spor Bakanlığı olmazsa olmazdır

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulması yönündeki açıklamalarına Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay’dan da destek geldi.

Berkem Korbay, Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulması ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulması düşüncesini destekliyorum.Spor Bakanlığı olmazsa olmazdır.

Spor gibi eşsiz bir olayın idaresi yıllarca farklı bakanlıkların altında oldukça değersizleştiriliyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı hemen olmalıdır.”

