Korbay: Sözleşmelerin getirilmesi için çalışacağım

Berkem Korbay, Futbolcular Derneği başkan adalığını açıklarken, “Elle tutulur, sürekli gündemde kalan, gurur duyacağınız faaliyetler gerçekleştireceğiz. Profesyonelliğe adım atmak için sözleşmelerin getirilmesi adına titizlikle çalışacağım.” ifadelerini kullandı

Futbolcular Derneği 2 Aralık tarihinde genel kurul tarihi belirlerken, başkan adalığını ilk açıklayan kişi ise Binatlı takım kaptanı Berkem Korbay oldu.

Futbolcular Derneğinin son dönemde gerçekleştirdiği etkinliklerde de ön planda olan Berkem Korbay’ın başkan adaylığı ile ilgili açıklaması,hedefleri ve vaatleri şöyle:

“Özellikle 2 Aralık sonrası elle tutulur, sürekli gündemde kalan, gurur duyacağınız faaliyetler gerçekleştireceğiz.

Futbolcu kardeşlerimizle iş birliğiyle omuz omuza, profesyonelliğe adım atmak için sözleşmelerin getirilmesi adına Kaan Güder başkanın bıraktığı yerden titizlikle devam edeceğim. Kardeşlerimizin kağıt üzerinde her türlü hakkını arayabileceği ayrıca kulüplerimizin de çıkarını gözeten sözleşmeleri neticelendirmenin yanı sıra özellikle BTM liglerimizdeki gözde olan tüm köy takımlarımızın futbolcu kardeşlerimizin de dernek vasıtasıyla sorunlarını, şikayetlerini, dilek ve temennilerini aktarabilmesi için gereken tüm aracılığı yapabileceğimi bilmenizi isterim.

Adı başkanlık da olsa, bu hak aranacak derneklerdeher zaman “ses” daha uygun kalacak. Ben ve yüreği kocaman yönetici kardeşlerimle bu sorumluluk için talip olduğumu yinelerim. Her daim özelden, kişisel olarak da olaşabileceğinizi beyan eder, yine futbolun başlaması adına da vargücümüzle görmeyi özlediğimiz görüntü daha da katlayarak bu adada futbolcu kardeşliğinin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu herkese hatırlatmamız için elimden(elimizden) geleni yapacağımı takdirinize sunarım.

Konu hak olunca sıfatım ne isterse olsun iyilikle, güzellikle futbolcuların her daim yanında olacağımı bilmenizi isterim. 3 Aralık itibariyle Futbolcular Derneğimize hayırlısı olsun.”