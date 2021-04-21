Korbay: Karaman, Ankaragücü’nü ülkemize getirsin

Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay, Hikmet Karaman’ın açıklamalarından gurur duyduğunu açıkladı.
Berkem Korbay “Sayın Hikmet Karaman hocamızın desteği bizi çok onurlandırdı.Sağolsun çok iyi niyetli bir açıklama yaptı.Gurur duydum.Takdirimi kazandı. Seneye Anavatanımızın başkentine ait, çalıştırmış olduğu Ankaragücü’nü ülkemize davet ediyoruz. Aynı yürekli duruşu somut hayatta da bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.