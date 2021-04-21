Korbay: Karaman, Ankaragücü’nü ülkemize getirsin

Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay, Hikmet Karaman’ın açıklamalarından gurur duyduğunu açıkladı.

Berkem Korbay “Sayın Hikmet Karaman hocamızın desteği bizi çok onurlandırdı.Sağolsun çok iyi niyetli bir açıklama yaptı.Gurur duydum.Takdirimi kazandı. Seneye Anavatanımızın başkentine ait, çalıştırmış olduğu Ankaragücü’nü ülkemize davet ediyoruz. Aynı yürekli duruşu somut hayatta da bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

