Korbay'ın hedefi işsiz futbolculara sosyal sigorta başlatmak

Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay, işsiz futbolculara sosyal sigorta imkanı yaratmak için girişim başlatacak.

BerkemKorbay, konu ile ilgili açıklamasında “Hiçbir şekilde sigortası yatmayan, sezon bitince 3 – 4 ay ödenmeyen, bu pandemi sürecinde özellikle canı çok yanan futbolcu kardeşlerimiz için kısa süre içinde, başbakan Ersan Saner ile görüşeceğim. Ersan Saner’in de konuya sıcak baktığını, projelerinin arasında olduğunu biliyorum. İşsiz futbolculara sosyal sigorta konusunda inşallahhayırlı bir sonuca ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

