Korbay: Formaların yeri sahalardır

Futbolcular Derneği Yönetimi, Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu önünde gerçekleştirdiği eylemle futbolun başlatılmamasını protesto etti.

Futbolcular Derneği başkan adayı Berkem Korbay’ın yapılan eylem sonrasındaki açıklaması şöyle:

“Kalecileri ayrı, defansları ayrı gömdük. 200’e yakın futbolcu yoldaşımızla aynı soruyu sorduk. Futbolumuzu başlatmayanlar nerede?

Futbolumuzu geri verin. Öldürdüğünüz duygularımızı, evetgömdük. Ama bu formaların yeri tabutlar değil sahalardır.

Biz futbolcular her türlü fedakarlığı yaptık. Yaparız da, hazırız da...Çünkü biz farklı renklerin aynı kardeşleriyiz.

