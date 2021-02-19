KOP’tan kulüplere maddi katkı

KOP, korona virüs salgınının olumsuz etkileri nedeniyle tüm kategorilerdeki kulüplere, 2,5 milyon Euro katkıda bulundu

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP), korona virüs salgınının olumsuz etkileri nedeniyle tüm kategorilerdeki kulüplerin yanı sıra kadın futbolu ve futsal için de oluşturduğu destek planını başarılı bir şekilde tamamladı.

KOP, tüm takımları desteklemek için fonlardan aktardığı paranın yanı sıra pandemi nedeniyle UEFA ve FIFA'dan da tahsis edilen meblağı da kullandı.KOP’a üye tüm kulüplere paylaştırılan toplam miktar ise 2,5 milyon Euro'yu aştı.

KOP açıklamasında, pandeminin süregelen sonuçlarının üstesinden gelmek için kulüplerin çabalarına bu şekilde büyük katkı sağladıklarına inandıklarını ifade etti.

KOP, federasyonun mali kaynaklarının sonsuz olmadığını ancak herkesin yaşadığı özel durumları göz önünde bulundurarak, Kıbrıs futbolunu her düzeyde ve her kategoride desteklemek için önemli miktarlarda ödeme yapmaktan çekinmediklerini vurguladı.

