KOP yine engel

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Kumas, Türk Futbol Federasyonu’nun son zamanlarda uluslararası tanınırlık için attığı adımlara değinerek, Kıbrıs'ta futbolun statüsünde herhangi bir değişikliğe izin vermeyeceklerini söyledi

Kıbrıs Futbol Federasyonu Başkanı Yorgos Kumas, EURO U17'nin tanıtımı için düzenlenen etkinlik sırasında bir gazetecinin, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun son zamanlarda uluslararası tanınırlık için attığı adımlara ilişkin sorusu üzerine, Kıbrıs'ta futbolun statüsünde herhangi bir değişikliğe izin vermeyeceklerini söyledi.

Kumas “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun yapmaya çalıştığı şeyi kabul etmeyeceğiz” dedi.

Yorgos Kumas, 2013 yılında Zürih'te imzalanan anlaşmanın Kıbrıs sorunu çözülene kadar yürürlükte olduğunu hatırlattı.

Yorgos Kumas “Bu anlaşma olmasaydı haklı olacaklardı. Gerekli düzenlemeleri yaptım ve önümüzdeki günlerde Kıbrıslı Türklerin bu duruma son vermesi için UEFA Kongresi'nin yapılacağı Paris'te görüşmeler yapacağım” dedi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun girişimlerine ilişkin bir soruya yanıt veren Kumas, ilk kez bu şekilde hareket etmediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bir kez daha UEFA ve FIFA ile yakınlaşmaya çalışıyor. Biz 2013 yılında Kıbrıslı Türklerle bir anlaşma imzaladık ve bu anlaşma, Kıbrıs Türk tarafında bugün hala başkan olan kişi tarafından imzalandı. Tüm Kıbrıs'ın futbol otoritesinin kapıları Kıbrıslı Türklere açıktır. Anlaşma oradadır ve bunun dışında hiçbir şey bizim için kabul edilemez. Bu anlaşma Kıbrıs sorunu çözülene kadar yürürlükte kalacaktır. Federasyon olarak tepki göstereceğiz. Yarın UEFA Kongresi, Uluslar Ligi kura çekimi ve UEFA İcra Komitesi toplantısı için Paris'te olacağım ve Kıbrıslı Türklerin yapmaya çalıştıklarını bir kez daha sona erdirmek için yapmam gereken görüşmeleri yapacağım. Anlaşma yürürlükte olmasaydı, haklı olacaklardı. Anlaşma açıktır ve biz FIFA ve UEFA tarafından tanınan yetkili otorite olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun yapmaya çalıştığı şeyi kabul etmeyeceğiz. Geçmişte de bu tür olaylar yaşadık. Tepki vermenin yolları var. Federasyon olarak Kıbrıs'ımızda futbolun statüsünde herhangi bir değişikliğe izin vermemek için orada olacağız.”

