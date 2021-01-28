KOP kulüplere yardım eli uzattı

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı’nın yeni önlemleri açıklaması ve 1.Lig hariç alt liglerde sporun başlamasına onay vermemesinden sonra Güney futbolundaki kulüpler isyan etmişlerdi.

Kulüplerin isyan ve sonrasında KOP’a sitemde bulunmaları üzerine KOP yaptığı açıklamada kulüplerin içinde bulunduğu zor durumun farkında olduklarını belirtmişti.KOP yaptığı yeni açıklamada 2. ve 3. Lig ekiplerine doğrudan ekonomik yardımda bulunacağını duyurdu.

