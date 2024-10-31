Konyaspor Recep Uçar'a emanet

Ali Çamdalı ile yollarını ayıran TÜMOSAN Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Recep Uçar ile 2025-26 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.
Teknik Direktörümüz Recep Uçar’a Konyaspor’umuzda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Son olarak Kayserispor'u çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, 16 Süper Lig maçında 6 galibiyet 2 beraberlik 8 mağlubiyet yaşamıştı.
10 maçta 11 puan toplayan TÜMOSAN Konyaspor, pazar günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
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