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Konyaspor, Palut'la "devam" dedi

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İttifak Holding Konyaspor yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 2'nci sırada tamamlayan teknik direktör İlhan Palut ile 2 yıl sözleşme uzattı

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Konyaspor, Palut'la "devam" dedi
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Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 19 maçlık periyodu başarıyla kapattıklarını söyledi.
Başkan Özgökçen, "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz müddetçe eminim ki Konyaspor Kulübü, daha iyi yerlere de gelecektir. Mücadele eden, pes etmeyen disiplinli bir takım oluştuğu için İlhan Palut hocamıza teşekkür ediyorum. Şu an beklenen an geldi. İnşallah bu atacağımız imzayla hocamıza 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Uzatılan bu sözleşmenin Konyaspor'umuza, şehrimize, futbol camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hocam şubattan beri burada ve benim bizzat şahit olduğum, disiplinli bir çalışmayı kendisine benimsemiş bir yapıya sahip. Bu noktada çalışmasını tamamen Konyaspor'a yoğunlaştırmış bir yapıya sahip. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de güzel sonuçlar alacak bir çalışma içerisine girecektir diye umut ediyorum" şeklinde konuştu.
Sorulan transfer sorusu üzerine, Başkan Özgökçen, "Bir futbolcu transfer edeceğimizi söyledik. Ekuban ile birlikte ilgilendiğimiz başka futbolcular da var" diye konuştu.
 
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