Konyaspor'la Antalyaspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ve Bitexen Antalyaspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım 43. dakikada Nzonzi ile öne geçti. Konuk takım 69. dakikada Adam Buksa ile karşılık verdi.
Konyaspor puanını 20, Antalyaspor ise 30 yaptı.
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