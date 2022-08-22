Konyaspor İstanbul'da farka gitti: 0-4

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 4-0 yenen Arabam.com Konyaspor, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Ligin yeni ekibi İstanbulspor ise üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede konuk Arabam.com Konyaspor, Endri Cekici'nin 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlılar 45. dakikada Muhammet Demir'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Konyaspor, 56'da Mehmet Yeşil'in kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıkardı: 0-3

69. dakikada bir penaltı daha kazanan deplasman ekibi Arabam.com Konyaspor, atışı Guilherme Sitya ile golle çevirdi: 0-4

Kalan sürede başka gol olmadı ve Konyaspor, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan Konyaspor, puanını 5'e çıkardı. Ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor ise üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-siyahlılar, bu sezon çıktığı Süper Lig'de henüz gol sevinci de yaşamadı.

