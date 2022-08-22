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Konyaspor İstanbul'da farka gitti: 0-4

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 4-0 yenen Arabam.com Konyaspor, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Ligin yeni ekibi İstanbulspor ise üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı

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Konyaspor İstanbul'da farka gitti: 0-4
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede konuk Arabam.com Konyaspor, Endri Cekici'nin 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlılar 45. dakikada Muhammet Demir'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
Konyaspor, 56'da Mehmet Yeşil'in kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıkardı: 0-3
69. dakikada bir penaltı daha kazanan deplasman ekibi Arabam.com Konyaspor, atışı Guilherme Sitya ile golle çevirdi: 0-4
Kalan sürede başka gol olmadı ve Konyaspor, sahadan 4-0 galip ayrıldı. 
Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan Konyaspor, puanını 5'e çıkardı. Ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor ise üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-siyahlılar, bu sezon çıktığı Süper Lig'de henüz gol sevinci de yaşamadı.
 
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