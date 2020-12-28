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Konyaspor ile Rizespor yenişemedi

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Süper Lig’in 15. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

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Konyaspor ile Rizespor yenişemedi
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stad'ında oynanan mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetti. 
Karşılaşmaya hızlı başlayan İttifak Holding Konyaspor, 7. dakikada Amir Hadziahmetovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.
Tunay Torun, 65. dakikada Çaykur Rizespor'un eşitlik sayısını kaydetti: 1-1.
Çaykur Rizespor'da Yasin Pehlivan 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.
Maçta geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla, her iki takım da ligde puanını 19'a yükseltti.
 
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