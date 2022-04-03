Konyaspor hata yapmadı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Konya temsilcisi 2.'lik mücadelesinde kayıp vermezken, üst üste 8. maçını kaybeden Göztepe ise küme potasına demir attı

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sevindi.

Rakibini 3-0'lık skorla geçen Konya temsilcisi puanını 58'e yükseltti. Düşme hattından kurtulamayan Göztepe ise 27 puanda kaldı.

Konyaspor'un galibiyet gollerini 6. dakikada Sokol Cikalleshi, 28'de Oğulcan Ülgün ve 71'de Zymer Bytyqi kaydetti.

Göztepe'de Cherif Ndiaye 45'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

