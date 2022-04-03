Konyaspor hata yapmadı

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sevindi.
Rakibini 3-0'lık skorla geçen Konya temsilcisi puanını 58'e yükseltti. Düşme hattından kurtulamayan Göztepe ise 27 puanda kaldı.
Konyaspor'un galibiyet gollerini 6. dakikada Sokol Cikalleshi, 28'de Oğulcan Ülgün ve 71'de Zymer Bytyqi kaydetti.
Göztepe'de Cherif Ndiaye 45'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.