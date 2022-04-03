banner762
banner815
İncirli nefes aldı
İncirli nefes aldı
40 0
Lapta şampiyonluğunu galibiyetle kutladı
Lapta şampiyonluğunu galibiyetle kutladı
48 0
 
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
10 0
Gizemli yaratık
Gizemli yaratık
98 0
Halk isyanı
Halk isyanı
18 0
İftar sofrası ateş pahası
İftar sofrası ateş pahası
22 0
Motokros şampiyonası başlıyor
Motokros şampiyonası başlıyor
15 0
banner797
banner794

Konyaspor hata yapmadı

banner476

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Konya temsilcisi 2.'lik mücadelesinde kayıp vermezken, üst üste 8. maçını kaybeden Göztepe ise küme potasına demir attı

Konyaspor hata yapmadı
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sevindi.
Rakibini 3-0'lık skorla geçen Konya temsilcisi puanını 58'e yükseltti. Düşme hattından kurtulamayan Göztepe ise 27 puanda kaldı.
Konyaspor'un galibiyet gollerini 6. dakikada Sokol Cikalleshi, 28'de Oğulcan Ülgün ve 71'de Zymer Bytyqi kaydetti.
Göztepe'de Cherif Ndiaye 45'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.