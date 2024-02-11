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Konyaspor galibiyeti hatırladı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek 7 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 3 maça çıktı

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Konyaspor galibiyeti hatırladı
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Konyaspor, 38. dakikada Louka Prip'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Ligde 7 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 25'e çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Ankaragücü ise 29 puanda kaldı. 
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.
 
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