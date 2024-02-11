Konyaspor galibiyeti hatırladı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Konyaspor, 38. dakikada Louka Prip'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Ligde 7 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 25'e çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.
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