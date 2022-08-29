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Konyaspor, Fenerbahçe'yi tek golle yıktı

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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Arabam.com Konyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 yendi

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Konyaspor, Fenerbahçe'yi tek golle yıktı

Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynandı.

Hakem Arda Kardeşler'in iki kırmızı kart gösterdiği maçta Konyaspor, Fenerbahçe'yi tek golle geçti.

Süper Lig'de ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 7 puanda kaldı. Arabam.com Konyaspor ise puanıını 8'e yükseltti.

Konyaspor'a 3 puanı getiren golü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Sarı-lacivertli takımda Enner Valencia, 22. dakikada Adil Demirbağ'a yaptığı hareket sonucu kırmızı kart gördü.

Maçın 54. dakikasında Konyaspor'da Adil Demirbağ, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

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