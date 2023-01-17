Konyaspor'da AleksandarStanojevic dönemi

Arabam.com Konyaspor'da İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlük görevine AleksandarStanojevic getirildi

Arabam.com Konyaspor’dan yapılan açıklamada teknik direktör AleksandarStanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine yeşil-beyazlı ekibin yöneticilerinden İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı.

AleksandarStanojevic'in yardımcılıklarını BrankoVukasinovic, BranimirMicovic, NemanjaJovsic ve RadenkoPantovic yapacak.

Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, MaccabiHaifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan’da çalıştı.

Sırp teknik adam, 2009-2010 ve 2010-2011 yıllarında Partizan ile Sırbistan ligi şampiyonluğu yaşarken, yine 2010-11 sezonunda Sırbastin Lig Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.