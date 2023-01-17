Konyaspor'da AleksandarStanojevic dönemi

Arabam.com Konyaspor’dan yapılan açıklamada teknik direktör AleksandarStanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine yeşil-beyazlı ekibin yöneticilerinden İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı.
AleksandarStanojevic'in yardımcılıklarını BrankoVukasinovic, BranimirMicovic, NemanjaJovsic ve RadenkoPantovic yapacak.
Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, MaccabiHaifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan’da çalıştı.
Sırp teknik adam, 2009-2010 ve 2010-2011 yıllarında Partizan ile Sırbistan ligi şampiyonluğu yaşarken, yine 2010-11 sezonunda Sırbastin Lig Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.