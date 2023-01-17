banner875
banner885
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
6 0
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
10 0
 
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
85 0
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
23 0
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
26 0
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
24 0
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
32 0
banner878

Konyaspor'da AleksandarStanojevic dönemi

banner476

Arabam.com Konyaspor'da İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlük görevine AleksandarStanojevic getirildi

banner825
Konyaspor'da AleksandarStanojevic dönemi

Arabam.com Konyaspor’dan yapılan açıklamada teknik direktör AleksandarStanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine yeşil-beyazlı ekibin yöneticilerinden İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı.

AleksandarStanojevic'in yardımcılıklarını BrankoVukasinovic, BranimirMicovic, NemanjaJovsic ve RadenkoPantovic yapacak.

Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, MaccabiHaifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan’da çalıştı.

Sırp teknik adam, 2009-2010 ve 2010-2011 yıllarında Partizan ile Sırbistan ligi şampiyonluğu yaşarken, yine 2010-11 sezonunda Sırbastin Lig Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.