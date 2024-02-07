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Konyaspor, çeyrek final biletini aldı

Türkiye Kupası son 16 turunda Tümosan Konyaspor, normal süresi golsüz eşitlikle biten maçın uzatma devresinde EMS Yapı Sivasspor’u 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

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Konyaspor, çeyrek final biletini aldı
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Sivasspor ile Konyaspor, Türkiye Kupası son 16 turu maçında Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 90 dakikasında eşitliğin bozulmadığı mücadelede Konyaspor, 2. uzatma devresinde bulduğu golle sahadan galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.
AHMET OĞUZ ÇEYREK FİNALİ GETİRDİ
Karşılaşmanın normal süresinde gol sesi çıkmazken, mücadele uzadı. 2. uzatma devresinde sahneye çıkan Ahmet Oğuz, 109. dakikada takımına çeyrek finali getiren golü attı. Mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılan Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.
ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR
Türkiye Kupası'nda şu ana kadar oynanan maçlarda Konyaspor ile birlikte çeyrek finale yükselen takımlar Galatasaray, MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük oldu.
 
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