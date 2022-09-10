Konyaspor, Bruno Paz ile 3 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.
Konyaspor'un stat zeminindeki problem nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla İlhan Palut'un öğrencileri oldu.
Arabam.com Konyaspor'a zorlu maçta galibiyeti ve 3 puanı getiren gol 66. dakikada takımın yeni transferi Bruno Paz'dan geldi.
Bu sonucun ardından puanını 14'e yükselten Konya temsilcisi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Zorlu maçtan eli boş ayrılan ve 1 puanda kalan Atakaş Hatayspor ise averajla 18 sırada konumlandı.
Karşılaşmanın öne çıkan anları
4. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin ortasında Endri Çekiçi'nin kayarak dokunduğu top, az farkla auta çıktı.
12. dakikada Arabam.com Konyaspor kaleyi cepheden gören bir noktada serbest vuruş kazandı. Endri Çekiçi'nin sert şutunu kaleci Erce Kardeşler uzaklaştırdı.
40. dakikada Atakaş Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Lobjanidze, Ribeiro'ya pas verdi. Ribeiro'nun ceza yayının gerisinden attığı sert şutu, kaleci Sehic, kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
66. dakikada Arabam.com Konyaspor golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Endri Çekiçi'nin pasında savunma arkasında topla buluşan Bytyqi'nin ortasını Soner Dikmen kafayla indirdi. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Bruno Paz, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
73. dakikada Arabam.com Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Atakaş Hatayspor'un savunmadan çıkarken yaptığı hata sonucu topla buluşan Soner Dikmen, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dikmen'in vuruşunda Erce Kardeşler, gole izin vermedi.
74. dakikada Arabam.com Konyaspor net fırsattan yararlanamadı. Muhammet Demir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in bekletmeden yaptığı vuruş, kale direğinin yanından auta çıktı.
87. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunu kaleci Erce Kardeşler, kornere çeldi.
Maç, yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.