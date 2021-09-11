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Konyaspor, Altay'ı 3 golle geçti

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Süper Lig'in 4. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Altay'ı ağırladı. Ev sahibi ekip müsabakayı 3-1 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

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Konyaspor, Altay'ı 3 golle geçti

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Altay'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip karşılaşmayı 8. dakikada Soner Dikmen, 21'de Abdülkerim Bardakcı ve 84'te Rahmanovic'in golleriyle 3-1 kazandı.

Altay adına İttifak Holding Konyaspor ağlarını sarsan tek gol ise 90+1'de Mısırlı forvet Ahmed Rayan'dan geldi. 

Bu sonuçla 4. müsabakaların ardından puanını 10'a yükselten Konyaspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'ye kaybettikten sonra bu hafta da Konya'dan eli boş dönen Altay ise 6 puan ve maç fazlasıyla 7. sırada yer aldı.

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