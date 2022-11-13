Konyaspor 5 hafta sonra galip

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Arabam.com Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Konyaspor 5 hafta sonra kazanırken, Kayserispor ise 5 hafta sonra kaybetti
Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk oldu.
Konya ekibi, 9. dakikada Calvo ve 22. dakikada Diouf'un (Penaltı) attığı gollerle Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor'un tek golünü 8. dakikada Hosseini kaydetti.
Ligde 5 hafta sonra kaybeden Kayserispor 23 puanda kaldı. 5 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Konyaspor ise 24 puana yükseldi.
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