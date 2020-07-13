Konya’dan, zirveye darbe

Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğu ve küme düşmeyi yakından ilgilendiren maçta İttifak Holding Konyaspor, lider Medipol Başakşehir'i konuk etti.

İttifak Holding Konyaspor, nefes kesen maçta Medipol Başakşehir'i 4-3 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Konyaspor'un golleri 20. ve 45+1. dakikalarda Miya, 28. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 85. dakikada Skubic'den geldi. Medipol Başakşehir'in gollerini ise 3. dakikaa Visca (Penaltı), 70. dakikada Volkan Fındıklı (KK) ve 77. dakikada Elia kaydetti.