Konya'dan müthiş geri dönüş

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor sevindi. Deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup eden Konyaspor müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Yukatel Kayserispor, 7. dakikada Abdulkadir Parmak ve 14. dakikada Mario Gavranovic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Konya temsilcisi, 41'de Guilherme Sitya ile farkı bire indirdi. İlk yarı Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor, 52 ve 61'de Sokol Cikalleshi ile iki gol bularak Kayseri deplasmanında 3-2 öne geçti.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kayserispor'u 3-2 yendi.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 55'e yükseltirken, Kayserispor 38 puanda kaldı.
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