banner583
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
1 0
Bu hayvancıkların günahı ne?
Bu hayvancıkların günahı ne?
67 0
 
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
22 0
Su kuyuları dibe vuruyor
Su kuyuları dibe vuruyor
58 0
Real Madrid, yarı finalde
Real Madrid, yarı finalde
22 0
Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
156 0
Gazioğlu: Şampiyon tenisçimiz desteklenmeli
Gazioğlu: Şampiyon tenisçimiz desteklenmeli
28 0
banner529
banner570

Konya'da kazanan çıkmadı

banner476

Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmayınca taraflar bir puana razı oldu

Konya'da kazanan çıkmadı
banner630
Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. 
MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla Konyaspor ligde 41 puan ile 12. sırada yer alırken, küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor 34 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer aldı. 
Sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Uğur Demirok'un ve Jevtovic'in golleriyle Konyaspor kazanmıştı.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.