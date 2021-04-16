Konya'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmayınca taraflar bir puana razı oldu

Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Konyaspor ligde 41 puan ile 12. sırada yer alırken, küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor 34 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer aldı.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Uğur Demirok'un ve Jevtovic'in golleriyle Konyaspor kazanmıştı.



