Konya'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla Konyaspor ligde 41 puan ile 12. sırada yer alırken, küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor 34 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer aldı.
Sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Uğur Demirok'un ve Jevtovic'in golleriyle Konyaspor kazanmıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.