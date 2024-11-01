Kontosoğlu takdir topladı

Ülkemiz Futbol Tenisi hakemlerinden uluslararası hakem Kadriye Kontosoğlu 23-26 Ekim tarihlerinde Romanya’da düzenlenen FIFTA Dünya Kupası’nda başarılı maçlar yöneterek takımların takdirini kazandı.
15 yıllık hakemlik kariyerinde birçok uluslararası maçta görev yapan Kadriye Kontosoğlu, Dünya Şampiyonası’nda görev yapan tek kadın hakem olarak görev verilen maçları başarıyla yöneterek turnuvada yeralan tüm ülke takımlarının takdirini kazandı.
KKTC Futboltenisi Milli Takımı ile katıldığı organizasyonda “KKTC bayrağını temsil etmenin gururunu yaşadım. Görevimi en iyi şekilde yapmanın mutluluğu ve huzuru ile takımların tebrikleri beni fazlasıyla mutlu etti” diyen Kontosoğlu yeni kadın hakemlerin yetişmesinde elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğunu da belirtti.
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