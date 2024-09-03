Komşular Cemal Balses anı maçında buluşacak

Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe Spor Kulübüne hayatı boyunca hizmet eden ve erken yaşta aramızdan ayrılan Mormenekşe’nin unutulmaz başkanlarından merhum Cemal Balses anı maçıyla anılacak.

Mormenekşe Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen merhum Cemal Balses Anı MaçıMormenekşe ile Yeniboğaziçi arasında 7 Eylül Cumartesi günü saat 17:00 de Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanacak.

İki bölge takımının karşılaşmasında takımların hazırlık döneminde yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirmek için önemli bir mücadele verecek.

Merhum Cemal Balses Anı maçı sonrasında takımlara anı kupaları ve plaketler ailesi ve yetkililer tarafından verilecek.

