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Komşular birbirlerini üzmedi

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Komşular birbirlerini üzmedi
İsmet KARAOSMAN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde ikinci hafta maçında 2 komşu takım, Akçay ile Gayretköy karşılaşırken, maç bir bir beraberlikle sona erdi.
Akçay Stadında oynanan maçta her 2 takım da hakem Ahmet Özkurtuluş’un kararlarına yoğun itirazlarda bulundu. Akçay, 30. Dakikada Besim ile 1 – 0 öne geçerken, Gayretköy 77. Dakikada Okay ile skoru eşitledi. 1 – 1 Akçay’da Behlül çift sarı karttan kırmızı kart gördü.
(Foto: Niyazi ERGÜLEN)
 
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