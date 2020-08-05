Komşular birbirlerini üzmedi

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde ikinci hafta maçında 2 komşu takım, Akçay ile Gayretköy karşılaşırken, maç bir bir beraberlikle sona erdi.

Akçay Stadında oynanan maçta her 2 takım da hakem Ahmet Özkurtuluş’un kararlarına yoğun itirazlarda bulundu. Akçay, 30. Dakikada Besim ile 1 – 0 öne geçerken, Gayretköy 77. Dakikada Okay ile skoru eşitledi. 1 – 1 Akçay’da Behlül çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

(Foto: Niyazi ERGÜLEN)

