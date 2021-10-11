Koltukta Cihangir var

Beraberliğin çıkmadığı haftada 5 maçı deplasman takımları kazanırken, 3 maçı da ev sahibi takımlar kazandı. Haftanın en farklı galibiyetini ise Merit Alsancak Yeşilova aldı
28 golün atıldığı hafta sonunda Gol Krallığı yarışında Emre Özsin, Billy Mehmet ve Luka Mishali 5er golle önde bulunuyorlar. 3’er gollü 6 futbolcu ise ilk 3 futbolcuyu takip ediyor
Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği
Doğan Türk Birliği, haftaya puan kayıpsız lider giren Yonpaş Dumlupınar’ı deplasmanda 3 – 0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çıkışını sürdürdü
Haftanın Yıldızı: Luka Mishali (Cihangir)
Cihangir’in yıldızı Luka Mishali, Hamitköydeplasmanında takımını sırtlayan isim olurken, hat trickle farklı galibiyetin ve liderliğin mimarı oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Derviş Kolcu (Küçük Kaymaklı)
Küçük Kaymaklı zorlu Türk ocağı deplasmanından 3 puanla dönerken, teknik direktör Derviş Kolcu, zamanında yaptığı yerinde değişikliklerle galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Yonpaş Dumlupınar – Doğan Türk Birliği)
Utku Hamamcıoğlu, haftanın en zorlu maçlarından olan Yonpaş Dumlupınar – Doğan Türk Birliği maçında pozisyonlara yakın olup doğru kararlar üretirken, yardımcılarıyla da uyumluydu
Haftanın Kare Ası
Cenk (DTB)
Kaan (Lefke)
Kağan (GHE)
Sylla (Gönyeli)
Haftanın On Biri
Raif (KK)
Çağrı (DTB)
Azat (Gönyeli)
Nurettin (Cihangir)
Ali Nazlıoğlu (GHE)
Fidelis (MAY)
Osman Şah (Cihangir)
Yılmaz Şipal (Lefke)
Muhammed Ali (KK)
Mustafa Yaşinses (Mesarya)
Billy (MAY)
AKSA Süper Lig4. hafta sonuçları
Göçmenköy – Gönyeli 2 – 4
Merit A. Yeşilova – Binatlı, 5 – 0
Baf Ü. Yurdu – Girne H.Evi, 1 - 2
Yonpaş Dumlupınar – Doğan T. B: 0 – 3
Lefke –Mağusa Türk Gücü, 3 – 2
Mesarya – Yenicami, 1 – 0
Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı, 0 – 1
Hamitköy – Cihangir, 1 – 4
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Cihangir GSK
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|4
|3
|0
|1
|7
|4
|3
|9
|3.
|Gönyeli SK
|4
|3
|0
|1
|6
|3
|3
|9
|4.
|Mesarya SK
|4
|3
|0
|1
|5
|2
|3
|9
|5.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|4
|2
|2
|0
|13
|6
|7
|8
|6.
|Doğan Türk Birliği
|4
|2
|1
|1
|6
|3
|3
|7
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|4
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|7
|8.
|Lefke TSK
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|9.
|Göçmenköy İYSK
|4
|2
|0
|2
|7
|8
|-1
|6
|10.
|Mağusa Türk Gücü
|4
|1
|1
|2
|12
|7
|5
|4
|11.
|Hamitköy ŞHSK
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
|12.
|Yenicami AK
|4
|0
|3
|1
|4
|5
|-1
|3
|13.
|Girne Halk Evi
|4
|1
|0
|3
|5
|10
|-5
|3
|14.
|Baf Ülkü Yurdu
|4
|0
|2
|2
|3
|11
|-8
|2
|15.
|Türk Ocağı Limasol
|4
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|1
|16.
|Binatlı YSK
|4
|0
|0
|4
|2
|12
|-10
|0