banner583
22 0
“Her taraf maske dolu”
“Her taraf maske dolu”
23 0
 
Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
89 0
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
33 0
Türkiye kritik virajda
Türkiye kritik virajda
38 0
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
470 0
Baflılar kenetlendi
Baflılar kenetlendi
107 0
banner661
banner726

Koltukta Cihangir var

banner476

AKSA Süper Ligde dördüncü hafta geride kalırken, Cihangir 10 puanla liderliğe yükseldi. İlk mağlubiyetini alan Yonpaş Dumlupınar, ikinci sıraya geriledi

banner714
Koltukta Cihangir var
banner721
AKSA Süper Ligde dördüncü hafta geride kalırken, Cihangir 10 puanla liderliğe yükseldi. İlk mağlubiyetini alan Yonpaş Dumlupınar, ikinci sıraya geriledi
 
Beraberliğin çıkmadığı haftada 5 maçı deplasman takımları kazanırken, 3 maçı da ev sahibi takımlar kazandı. Haftanın en farklı galibiyetini ise Merit Alsancak Yeşilova aldı
 
28 golün atıldığı hafta sonunda Gol Krallığı yarışında Emre Özsin, Billy Mehmet ve Luka Mishali 5er golle önde bulunuyorlar. 3’er gollü 6 futbolcu ise ilk 3 futbolcuyu takip ediyor
 
Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği
Doğan Türk Birliği, haftaya puan kayıpsız lider giren Yonpaş Dumlupınar’ı deplasmanda 3 – 0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çıkışını sürdürdü
 
Haftanın Yıldızı: Luka Mishali (Cihangir)
Cihangir’in yıldızı Luka Mishali, Hamitköydeplasmanında takımını sırtlayan isim olurken, hat trickle farklı galibiyetin ve liderliğin mimarı oldu
 
Haftanın Teknik Direktörü: Derviş Kolcu (Küçük Kaymaklı)
Küçük Kaymaklı zorlu Türk ocağı deplasmanından 3 puanla dönerken, teknik direktör Derviş Kolcu, zamanında yaptığı yerinde değişikliklerle galibiyetin gelmesini sağladı
 
Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Yonpaş Dumlupınar – Doğan Türk Birliği)
Utku Hamamcıoğlu, haftanın en zorlu maçlarından olan Yonpaş Dumlupınar – Doğan Türk Birliği maçında pozisyonlara yakın olup doğru kararlar üretirken, yardımcılarıyla da uyumluydu
 
Haftanın Kare Ası
Cenk (DTB)
Kaan (Lefke)
Kağan (GHE)
Sylla (Gönyeli)
 
Haftanın On Biri
Raif (KK)
Çağrı (DTB)
Azat (Gönyeli)
Nurettin (Cihangir)
Ali Nazlıoğlu (GHE)
Fidelis (MAY)
Osman Şah (Cihangir)
Yılmaz Şipal (Lefke)
Muhammed Ali (KK)
Mustafa Yaşinses (Mesarya)
Billy (MAY)
 
AKSA Süper Lig4. hafta sonuçları
 
Göçmenköy – Gönyeli                       2 – 4
Merit A. Yeşilova – Binatlı,              5 – 0
Baf Ü. Yurdu – Girne H.Evi,            1 - 2
Yonpaş Dumlupınar – Doğan T. B:   0 – 3
Lefke –Mağusa Türk Gücü,               3 – 2
Mesarya – Yenicami,                         1 – 0 
Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı,         0 – 1
Hamitköy – Cihangir,                        1 – 4
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 4 3 1 0 8 3 5 10
2. Yonpaş Dumlupınar TSK 4 3 0 1 7 4 3 9
3. Gönyeli SK 4 3 0 1 6 3 3 9
4. Mesarya SK 4 3 0 1 5 2 3 9
5. Merit Alsancak Yeşilova SK 4 2 2 0 13 6 7 8
6. Doğan Türk Birliği 4 2 1 1 6 3 3 7
7. Küçük Kaymaklı TSK 4 2 1 1 3 2 1 7
8. Lefke TSK 4 2 1 1 5 5 0 7
9. Göçmenköy İYSK 4 2 0 2 7 8 -1 6
10. Mağusa Türk Gücü 4 1 1 2 12 7 5 4
11. Hamitköy ŞHSK 4 1 1 2 3 5 -2 4
12. Yenicami AK 4 0 3 1 4 5 -1 3
13. Girne Halk Evi 4 1 0 3 5 10 -5 3
14. Baf Ülkü Yurdu 4 0 2 2 3 11 -8 2
15. Türk Ocağı Limasol 4 0 1 3 2 5 -3 1
16. Binatlı YSK 4 0 0 4 2 12 -10 0
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.