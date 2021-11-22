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Koltuğa Yeşilova oturdu

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AKSA Süper Ligde 10. Hafta sonunda Merit Alsancak Yeşilova liderliğe yükselirken, Gönyeli ikinciliğe geriledi

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Koltuğa Yeşilova oturdu
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AKSA Süper Ligde 10. Hafta sonunda Merit Alsancak Yeşilova liderliğe yükselirken, Gönyeli ikinciliğe geriledi
 
Merit Alsancak Yeşilova, Lefke, MTG, Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği, Mesarya ve Göçmenköy haftanın kazananları oldular
 
AKSA Süper Ligin son 5 sırasında yer alan Yenicami, Hamitköy, Binatlı, Girne Halk Evi ve Baf Ülkü Yurdu haftayı puansız tamamladılar
 
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında önde olan Mishali 11 gole yükselirken, onu 9 gole yükselen Kossi ile 7 golde kalan Emre Özsin takip ediyor
 
Haftanın Takımı: Göçmenköy
Göçmenköy, mutlak 3 puan için sahaya çıkan Baf Ülkü Yurdu karşısında deplasmandaiyi futbol sonrasında galip gelirken, çok önemli bir galibiyete imza attı
 
Haftanın Yıldızı: Vakkas Kaynarca (Merit Alsancak Yeşilova)
Merit Alsancak Yeşilova istikrarlı çıkışını sürdürüp liderlik koltuğuna otururken, takımı gibi istikrarlı futbolunu ve gollerini Dumlupınar karşısında da sürdüren Vakkas Kaynarca liderliği getiren golü attı
 
Haftanın Teknik Direktörü:Caner Oshan
Doğan Türk Birliği 9 eksikle çıktığı Yenicamideplasmanından iyi futbol sonrasında 3 puanla dönerek zirve iddiasını devam ettirirken, takımını maça iyi hazırlayan teknik direktör Caner Oshan galibiyetin mimarı oldu
 
Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Küçük Kaymaklı – Gönyeli)
Haftanın en tempolu ve en keyifli maçı olan Küçük Kaymaklı – Gönyeli maçını oyunu kesmeden başarıyla yöneten Fehim Dayı ve yardımcıları başarılı bir haftayı geride bıraktılar
 
 
Haftanın Kare Ası
Kemal (MAY)
Armstrong (Lefke)
Doğukan (TOL)
Cemal (Göçmenköy)
 
Haftanın On Biri
Ali (Göçmenköy)
Faruk (DTB)
Uğur(MTG)
Ünal (MTG)
Afün (DTB)
Rahmi (Lefke)
Mustafa Ayker  (Mesarya)
İbrahim (Mesarya)
Semih (Lefke)
Billy (MAY)
Remzi (TOL)
 
 
AKSA Futbol ligleri 10. Hafta maç sonuçları
 
 
AKSA SÜPER  LİG
Türk Ocağı – Girne Halk Evi 3 – 2
Yenicami– Doğan T. Birliği   1 – 2   
BafÜ. Yurdu – Göçmenköy, 0 – 2
Mesarya – Cihangir,               2 – 1
MağusaT.G – Binatlı,             3 – 0
Kaymaklı – Gönyeli,              2 – 2
MeritA.Yeşilova – Dumlupınar 1 – 0
Lefke – Hamitköy,                 2 – 0
 
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Merit Alsancak Yeşilova SK 10 6 4 0 25 14 11 22
2. Gönyeli SK 10 6 3 1 15 8 7 21
3. Lefke TSK 10 6 3 1 16 10 6 21
4. Mağusa Türk Gücü 10 6 1 3 27 12 15 19
5. Doğan Türk Birliği 10 5 3 2 19 12 7 18
6. Küçük Kaymaklı TSK 10 4 4 2 12 7 5 16
7. Mesarya SK 10 5 1 4 10 8 2 16
8. Cihangir GSK 10 4 3 3 17 13 4 15
9. Türk Ocağı Limasol 10 4 3 3 13 12 1 15
10. Yonpaş Dumlupınar TSK 10 4 2 4 14 13 1 14
11. Göçmenköy İYSK 10 4 2 4 14 15 -1 14
12. Yenicami AK 10 1 5 4 12 14 -2 8
13. Hamitköy ŞHSK 10 2 2 6 10 15 -5 8
14. Binatlı YSK 10 1 2 7 7 22 -15 5
15. Girne Halk Evi 10 1 1 8 10 27 -17 4
16. Baf Ülkü Yurdu 10 0 3 7 6 25 -19 3
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