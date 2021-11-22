Koltuğa Yeşilova oturdu

Merit Alsancak Yeşilova, Lefke, MTG, Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği, Mesarya ve Göçmenköy haftanın kazananları oldular
AKSA Süper Ligin son 5 sırasında yer alan Yenicami, Hamitköy, Binatlı, Girne Halk Evi ve Baf Ülkü Yurdu haftayı puansız tamamladılar
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında önde olan Mishali 11 gole yükselirken, onu 9 gole yükselen Kossi ile 7 golde kalan Emre Özsin takip ediyor
Haftanın Takımı: Göçmenköy
Göçmenköy, mutlak 3 puan için sahaya çıkan Baf Ülkü Yurdu karşısında deplasmandaiyi futbol sonrasında galip gelirken, çok önemli bir galibiyete imza attı
Haftanın Yıldızı: Vakkas Kaynarca (Merit Alsancak Yeşilova)
Merit Alsancak Yeşilova istikrarlı çıkışını sürdürüp liderlik koltuğuna otururken, takımı gibi istikrarlı futbolunu ve gollerini Dumlupınar karşısında da sürdüren Vakkas Kaynarca liderliği getiren golü attı
Haftanın Teknik Direktörü:Caner Oshan
Doğan Türk Birliği 9 eksikle çıktığı Yenicamideplasmanından iyi futbol sonrasında 3 puanla dönerek zirve iddiasını devam ettirirken, takımını maça iyi hazırlayan teknik direktör Caner Oshan galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Küçük Kaymaklı – Gönyeli)
Haftanın en tempolu ve en keyifli maçı olan Küçük Kaymaklı – Gönyeli maçını oyunu kesmeden başarıyla yöneten Fehim Dayı ve yardımcıları başarılı bir haftayı geride bıraktılar
Haftanın Kare Ası
Kemal (MAY)
Armstrong (Lefke)
Doğukan (TOL)
Cemal (Göçmenköy)
Haftanın On Biri
Ali (Göçmenköy)
Faruk (DTB)
Uğur(MTG)
Ünal (MTG)
Afün (DTB)
Rahmi (Lefke)
Mustafa Ayker (Mesarya)
İbrahim (Mesarya)
Semih (Lefke)
Billy (MAY)
Remzi (TOL)
AKSA Futbol ligleri 10. Hafta maç sonuçları
AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı – Girne Halk Evi 3 – 2
Yenicami– Doğan T. Birliği 1 – 2
BafÜ. Yurdu – Göçmenköy, 0 – 2
Mesarya – Cihangir, 2 – 1
MağusaT.G – Binatlı, 3 – 0
Kaymaklı – Gönyeli, 2 – 2
MeritA.Yeşilova – Dumlupınar 1 – 0
Lefke – Hamitköy, 2 – 0
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|10
|6
|4
|0
|25
|14
|11
|22
|2.
|Gönyeli SK
|10
|6
|3
|1
|15
|8
|7
|21
|3.
|Lefke TSK
|10
|6
|3
|1
|16
|10
|6
|21
|4.
|Mağusa Türk Gücü
|10
|6
|1
|3
|27
|12
|15
|19
|5.
|Doğan Türk Birliği
|10
|5
|3
|2
|19
|12
|7
|18
|6.
|Küçük Kaymaklı TSK
|10
|4
|4
|2
|12
|7
|5
|16
|7.
|Mesarya SK
|10
|5
|1
|4
|10
|8
|2
|16
|8.
|Cihangir GSK
|10
|4
|3
|3
|17
|13
|4
|15
|9.
|Türk Ocağı Limasol
|10
|4
|3
|3
|13
|12
|1
|15
|10.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|10
|4
|2
|4
|14
|13
|1
|14
|11.
|Göçmenköy İYSK
|10
|4
|2
|4
|14
|15
|-1
|14
|12.
|Yenicami AK
|10
|1
|5
|4
|12
|14
|-2
|8
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|10
|2
|2
|6
|10
|15
|-5
|8
|14.
|Binatlı YSK
|10
|1
|2
|7
|7
|22
|-15
|5
|15.
|Girne Halk Evi
|10
|1
|1
|8
|10
|27
|-17
|4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|10
|0
|3
|7
|6
|25
|-19
|3