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Kolcu:Hedef gol yemeden kazanmak

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K.Kaymaklı teknik direktörü Derviş Kolcu “Kendi sahamızda gol yemeden kazanmak istiyoruz ki ikinci maç için iyi bir avantaj yakalaylım” dedi

Kolcu:Hedef gol yemeden kazanmak
Necati KÜLAHLILAR
NicosiaGroup Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında bugün Doğan Türk Birliği’ni konuk edecek olan K.Kaymaklı takımı hazırlıklarını tamamlarken, hedef gol yemeden ilk maçı kazanmak.
K.Kaymaklı teknik direktörü Derviş Kolcu yaptığı açıklamada yarı final bu turu  iki maça göre planladıklarını belirtti. “Kendi sahamızda kazanıp iyi bir skor avantajı yakalamak istiyoruz.Ama Dogan Türk Birliği maçının çok zor geçeceğini biliyoruz. Ne olursa olsun kazanmak için var gücümüzü ortaya koyacağız.Kendi sahamızda gol yemeden kazanmak istiyoruz ki ikinci maç için iyi bir avantaj yakalaylım.
 
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