Kolcu: Mesarya’nın hücum hatları çok zengin

Derviş Kolcu, “Mesarya hücum hatları çok zengin olan iyi bir takımdır. Maça iyi hazırlanıp maçı kazanmak istiyoruz. Ama bu kolay olmayacak.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 sezonunun ilk 2 haftasından 4 puan çıkaran Küçük Kaymaklı’nın teknik direktörü Derviş Kolcu, Mesarya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Cumartesi günü saat 16:30’da Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanacak olan Derviş Kolcu, maç öncesinde şunları söyledi:

“AKSA Süper Ligimizde 2021 – 2022 sezonu, birçok nedenden dolayı çok zor bir sezon olacak.

Birkaç takımın üst sıralarda arayı açacağını düşünürüm. Kalan takımlar arasında ise iyi motive olacak olan takım maçını kazanacak. Her takımın her takımı yenebileceği bir lig yaşanacak. Beklemediğiniz bir takımı yenebileceğiniz gibi, kesin yenerim dediğin bir takıma yenileceksin. Bizim Lefke maçımızda biz bunu yaşadık.

Yıllarca hücum hattında yabancı futbolcular vardı. Şimdi yerli futbolcularforvette oynar. Yaklaşık 2 yıldır futbol da oynanmaz. Futbolcuların maç temposuna ulaşması zor olacak. Üretkenlik daha az olacak.

Lefke’den harika bir 3 puan çıkardık. Şimdiki rakibimiz Mesarya iyi bir takımdır. Hücum hatları çok zengindir. Daha Joseph oynamaz. O da oynarsa işimiz daha da zor olacak. Hafta hafta düşünüyoruz. 4 antrenmanla maça iyi hazırlanıp maçı kazanmak istiyoruz. Ama bu kolay olmayacak.

