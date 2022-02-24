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Kolcu: Hedefimiz kupa

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Küçuk Kaymaklı Teknik Direktörü Kolcu, Çeyrek finalin ilk maçını 3- 0 kazandık rövanş maçında da iyi bir skor almak istiyoruz. Finali görmek istiyoruz.”

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Kolcu: Hedefimiz kupa
Necati KÜLAHLILAR
Küçuk Kaymaklı Teknik Direktörü Derviş Kolcu Kupada çeyrek final ilk maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
Aksa Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı ligde orta sıralarda yerini korurken teknik direktör Derviş Kolcu bu yıl hedeflerinin Nicosia Group Kıbrıs Kupası olduğunu söyleyerek “Kupada gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Çeyrek finalin ilk maçını 3- 0 kazandık rövanş maçında da iyi bir skor almak istiyoruz ve yarı final yolunda önümüzü açalım” dedi.
Dumlupınar maçında takım olarak iyi motive olarak net bir skor aldıklarını belirten Kolcu “Fakat bunun ikinci ayağı var. En iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Kupada finali görmek istiyoruz.”
 
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