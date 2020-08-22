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Köksal: Köksal’la hedefe varacağız

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Köksal: Köksal’la hedefe varacağız
BTM Birinci Lig ekiplerinden İskele Trabzonspor, hedefini K-PET Birinci Lige yükselmek olarak belirlerken, A Takım teknik direktörlük görevine Lütfi Köksal’ı getirdi.
Kulüp başkanı Tayfun Köksal, Lütfi Köksal’ın istekleri doğrultusunda kadroya gereken takviye çalışmaları başlattıklarını açıkladı. Tayfun Köksal, kaliteli bir kadroyla yola çıkacaklarını ve Lütfi Köksal'la hedefe varacaklarını sözlerine ekledi.
 
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