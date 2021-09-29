Köksal: Hazırlıklarımızı tamamladık

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF),BTM Birinci Ligin başlama tarihi ile ilgili resmi açıklama yapmaması nedeniyle BTM Birinci Lig kulüplerinde rahatsızlık yaratmaya başladı.

BTM Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor yönetim kurulu adına başkan Tayfun Köksal’ın açıklamaları şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuve BTM kurulundan 2021 – 2022 sezonu ile ilgili resmi olarak bir tarih bekliyoruz.

Daha önce KTFF genel kurulunda Hasan Sertoğlu, Aralık ayı demişti.Biz de kulüp olarak gereken hazırlıklarımızı tamamladık.Hazır olarak BTM kurulunun ve KTFF’ninresmi tarihi açıklamasını bekliyoruz.”



