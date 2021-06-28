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Köksal güvenoyu aldı

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İskele Trabzonspor genel kurulunda Tayfun Köksal üyelerin oy birliği ile yeniden kulüp başkanlığına seçilirken, tüzük değişikliği ile birlikte 2 yıl süre ile başkanlık yapacak

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Köksal güvenoyu aldı
BTM Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu 1461 İskele Trabzonspor Derneği lokalinde gerçekleştirildi.
Turan Büyükyılmaz’ın divan başkanlığını, Hamit Çakaloğlu’nun divan sekreterliğini yaptığı olağan genel kurula üyeler ve taraftarlaryoğun katılım gösterdiler. Genel kurula tek başkan adayı olarak giren kulüp başkanı Tayfun Köksal üyelerinde onayını alarak oy birliği ile yeniden kulüp başkanlığına seçildi.
Olağan genel kurulda tüzük değişikliğine de gidilerek başkanlık süresi 2 yıla çıkarıldı.Böylelikle Tayfun Köksal 2 yıl daha 1461 İskele Trabzonspor Kulübünün başkanlığını yürütecek.
 
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