Köksal: Çocukların mutluluğundan, mutlu oldum

Tayfun Köksal, başlatılan akademi çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunurken, “Ben çocukların mutluluğunu görmekten gerçekten çok mutlu oldum. Onların sayesinde ilk günkü heyecanımı geri kazandım.” ifadelerini kullandı

BTM Birinci Lig kulüplerinden1461 İskele Trabzonspor’un kulüp başkanı Tayfun Köksal, pandemi arasından sonra yeniden başlatılan akademi çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tayfun Köksal’ın açıklaması şöyle:

“Uzun zamandan sonra akademi çalışmalarımıza başladık.Özellikle çocuklarımızın futbol özlemi gözlerinden okunuyordu.

AkademimizdeU6, U8, U10, U12, U15 ve U17 gruplarında toplam 82 çocuk eğitim görüyor.Ben onların mutluluğunu görmekten gerçekten çok mutlu oldum.Onların sayesinde ilk günkü heyecanımı geri kazandım.

Severek yaptığım bu işi çocuklar bana gerçekten bir kezdaha sevdirdiler. Bizler akademi komitesi ve yönetim kurulu olarak bu çocuklar için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Çocuklarımızı en iyi şekilde eğiten Zafer Kuş hocamıza da teşekkür ederim.”

