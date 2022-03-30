Koç: “Dileğimiz Kıbrıs Türk gençliğinin dünya ile buluşmasıdır”

KTFF'yi ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, burada yaptığı konuşmada “Dileğimiz en kısa zamanda bu ambargoların kalkarak ülke gençliğinin sporla, dünyayla buluşmasıdır” dedi

Türkiye Ligi’nin büyük camialarından ve köklü ekiplerinden Fenerbahçe’de kulüp başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yönetim kurulu üyeleri katıldı. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na ise yönetim kurulu üyesi Hasan Çerkez eşlik etti.

Sertoğlu: “İlk kez bir Fenerbahçe başkanı bizi ziyaret etti”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, kendisinin 12 yıldır bu görevde olduğunu ve daha önce Galatasaray Kulübü Başkanı ile Beşiktaş Kulübü Başkanları’nın KTFF’yi ziyaret ettiğini ancak ilk kez bir Fenerbahçe Başkanı’nı burada ağırladıklarını ifade etti. Sertoğlu, Ali Koç’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederken ülkede futbolun çok sevildiğini ve Fenerbahçeli taraftarların da takımı ciddi şekilde desteklediğini kaydetti. Spor ambargosunun kendilerini en çok etkileyen konu olduğunu kaydeden Sertoğlu, bu sebeple Kıbrıs Türk gençliğinin dünya ile buluşamadığını belirtti. Kendilerinin geçmişte de şu anda da uluslararası alanda çalışmalar yaptıklarını ve bu konuda sürekli bir şeyler denediklerini belirten Sertoğlu, “İnşallah yakın bir zamanda bu zulüm sona erer ve Kıbrıs Türk gençliği hak ettiği gibi dünya ile buluşur.”dedi. KTFF Başkanı Sertoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a hitaben yaptığı konuşmada, “Sizin gibi Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe’nin başkanlığını yapmış ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir ailenin ferdi olan bir ismin burayı ziyaret etmesi bizim için çok önemli ve değerlidir.”dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargolarının devam ettiğini ve bunun uzun süredir sürdüğünü ifade ederek, günümüzde politika ile sporun birbiri içine karıştığını belirtti. Dileğimiz en kısa zamanda bu ambargoların kalkarak ülke gençliğinin sporla, dünyayla buluşmasıdır. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve ekibini İstanbul’a davet eden Ali Koç, “Sizleri stadımızda ağırlamaktan büyük şeref duyarız.” dedi. Kıbrıs’ta çok sayıda Fenerbahçe taraftarı olduğunu bildiklerini ve bundan onur duyduklarını kaydeden Ali Koç, “Kadın futbol takımımız geçtiğimiz aylarda Kıbrıs’ta kamp yaptı ve olumlu bir geri dönüş aldık. Özellikle kadın futboluna da bu sene dört elle sarıldık ve bir girişim başlattık. Kurduğumuz takımı da izlemekten büyük keyif alıyoruz.” dedi.

Ziyaretin sonunda KTFF Başkanı Ali Koç’a yeni sponsor Puma’nın tasarladığı ve üzerinde adının yazdığı KKTC milli takımı forması hediye edilirken, Ali Koç da Sertoğlu’na üzerinde ismi yazılı Fenerbahçe forması takdim etti.



