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KKTFAD Kupası Süleyman Göktaş adına oynanacak

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Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimigeçtiğimiz sezon başı ilk kez oynatılan “KKTFAD Kupası”nı bu sezon merhum “Süleyman Göktaş” adına oynatılması karar aldı

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KKTFAD Kupası Süleyman Göktaş adına oynanacak
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Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından alınan kararla geçtiğimiz sezon başı ilk kez oynatılan “KKTFAD Kupası” bu sezonda oynatılmaya devam edilecek. Yönetim Kurulu ayrıca kupanın isimi yakın zamanda kaybettiğimiz onursal başkan “Süleyman Göktaş” adına oynatılması karar alındı. “KKTFAD Süleyman Göktaş Kupası”na   katılacak takımlar Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı olarak belirlenirken, 6 Eylül Cuma akşamı saat 19.00 da oynanacak karşılaşmanın oynatılacağı stad konusu Spor Dairesi ile yapılacak görüşmenin ardından belirleneceği açıklandı.   
EK ÖDÜLLENDİRME
KKTFAD yönetim kurulu tarafından tüm liglerde 2023-2024 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen yıl sonu başarılı antrenörler “Gala gecesi” ödül töreni sonrasında daha sonra ligleri tamamlanan Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig ile Red7oil U14 liginda başarılı olan antrenörleri “ek ödüllendirme gecesi” 10 Eylül 2024 tarihinde yapılacağı kararı alınırken, yeri ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi 2 yılda bir yapılan seçimli olağan genel kurlu tarihini de belirledi. Seçimli olağan genel kurul 1 Ekim 2024 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde yapılması kararı alındı.
ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından her yıl sezon öncesinde düzenlediği “Antrenör Gelişim Semineri” gelecek yıl Haziran 2025 de yapılması yönünde karar aldı. 
 
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