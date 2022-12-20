KKTFAD ayın başarılı antrenörlerini ödüllendiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor. Aksa liglerinde geride kalan üçüncü 4 haftalık (Aralık) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği Aksa süper ligde Aksa süper ligde Mağusa Türk Gücü, Lefke, 1.ligde Miracle Karşıyaka, Pera Larnaka Gençler Birliği, Aksa A2 süper ligde Yonpaş Dumlupınar, Doğan Türk Birliği, Aksa A2 1.ligde Esentepe takımlarında görev yapan toplam 18 antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak.
Spor Market ve Deniz Plaza Sponsorluğunda Ödüller Veriliyor
Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Spor Market ve Deniz Plaza sponsorluğunda 22 Aralık Perşembe akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilecek olan ayın başarılı antrenörleri ödül töreni saat 18:00 da yapılacak. Ödül töreninde ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek. Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.
Aksa Süper Lig
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Ali Oraoğlu, yardımcı antrenör Serkan Ekşici, kaleci antrenörü Memiş Nay.
Lefke
Antrenör Çağan Çerkez, yardımcı antrenörler Fırat Ömür, Sıtkı Karadal, kaleci antrenörü Ali Erkan.
Aksa 1.Lig
Miracle Karşıyaka
Teknik Direktör Hüseyin Hacıömer, yardımcı antrenör Necat Kurtarıcıoğluları, kaleci antrenörü Hüseyin Şerifali.
Pera Larnaka Gençler Birliği
Teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman.
Aksa A2 Süper Lig
Yonpaş Dumlupınar
Antrenör Murat Çoban, antrenör Hüseyin Kayalılar
Doğan Türk Birliği
Antrenör Reşat Aysu, Antrenör Burcan Cantaş
Aksa A2 1.Lig
Esentepe
Antrenör Zeki Kaşifoğlu
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