KKTFAD ayın başarılı antrenörlerini ödüllendiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor. Aksa liglerinde geride kalan ikinci 4 haftalık (Kasım) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği Aksa süper ligde Aksa süper ligde Mağusa Türk Gücü, 1.ligde Baf Ülkü Yurdu, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Doğan Türk Birliği, 1.lig A2’de Yenierenköy takımlarında görev yapan antrenörler ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak. Ayrıca Ligin 5.haftasında Mağusa Türk Gücü ile ChinaBazaar Gençlik Gücü arasında oynanan karşılaşmada centilmence davranış sergileyen antrenör Niyazi Göksun fairplay ödülüne layık görülerek ödüllendirilecek.
Uhlsport ve Deniz Plaza Sponsorluğunda Ödüller Veriliyor
Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Uhlsport ve Deniz Plaza sponsorluğunda 30 Kasım Çarşamba akşamı ÖzgitlerRestornat’da gerçekleştirilecek olan ayın başarılı antrenörleri ödül töreni saat 18:30 da yapılacak. Ödül töreninde ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek. Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.
Aksa Süper Lig
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Ali Oraoğlu, yardımcı antrenör Serkan Ekşici, kaleci antrenörü MemişNay.
Aksa 1.Lig
Baf Ülkü Yurdu
Antrenör Orçun Volkan, yardımcı antrenör Serdar Sönmezer, kaleci antrenörü Mahmut Dinçli.
Aksa A2 Süper Lig
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Kamil Arifoğlu, Antrenör Kemal Okta
Doğan Türk Birliği
Reşat Aysu
Yonpaş Dumlupınar
Antrenör Murat Çoban, antrenör Hüseyin Kayalılar
Aksa A2 1.Lig
Yenierenköy
Antrenör Murat Efe
Fair Play Ödülü
ChinaBazaar Gençlik Gücü
Antrenör Niyazi Göksun
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