KKTFAD Ayın Başarılı Antrenörlerini ödüllendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim tarafından başlatılan ayın başarılı antrenörler ödül törenin gerçekleştirdi. Aksa liglerinde geride kalan dördüncü 4 haftalık (Aralık), beşinci 4 haftalık (Ocak) periyotlarda takımlarında başarılı olan antrenörleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından belirlendiği (Aralık ayı) Aksa süper ligde, Aksa 1.ligde, Aksa A2 süper lig, Aksa A2 1.lig, Asbuzu U16 ligi, İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakları (BTM) 1.ligde kırmızı ve beyaz grubundaki takımlarımızda görev yapan antrenörler ayın başarılı antrenörleri olarak katılarak ödülleri verildi.
TOPLU ÖDÜLLER VERİLDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi, 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle ayın başarılı antrenörleri ödül törenin ertelenmesinden sonra 4. ve 5.ayın başarılı antrenörlere ödülleri hep birlikte verildi. 4.ayda (Aralık 2022) toplam 34 teknik adam, 5.ayda (Ocak 2023) ise 12 teknik adam olmak üzere toplamda 46 teknik direktör ve antrenörler ödüllerini aldı.
Aksa Liglerinde, Asbuzu U16 liginde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle. (Aralık 2022)
Aksa Süper Lig
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Ali Oraoğlu, yardımcı antrenör Serkan Ekşici, kaleci antrenörü MemişNay.
Cihangir
Teknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenörler Hüseyin Kızmazoğlu, Oğuz Karayel, kaleci antrenörü Özalp Sarıcaoğlu.
Aksa 1.Lig
Miracle Karşıyaka
Teknik direktör Hüseyin Hacıömer, yardımcı antrenör Necat Kurtarıcıoğluları, kaleci antrenörü Hüseyin Şerifali.
Baf Ülkü Yurdu
Antrenör Orçun Volkan, yardımcı antrenörSedraÖzsönmezer, kaleci antrenörü Mahmut Dinçli.
Lapta
Antrenör Devrim İzge.
Aksa A2 Süper Lig
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Kamil Arifoğlu, antrenör Kemal Okta.
Yonpaş Dumlupınar
Antrenör Murat Çoban, antrenör Hüseyin Kayalılar
Aksa A2 1.Lig
Pera Larnaka Gençler Birliği
Antrenör Doğuş Civisilli.
Asbuzu U16 Ligi 1.Grup
Baf Ülkü Yurdu
Teknik Direktör Güney Düzgün, antrenör Kamil Yayıcı.
Asbuzu U16 Ligi 2.Grup
Yenicami
Antrenör Sezer Yücel, Ümit Bomboz.
Küçük Kaymaklı
Antrenör Salim Tayançlı.
Asbuzu U16 Ligi 3.Grup
Doğan Türk Birliği
Antrenör Ahmet Sakinoğlu, antrenör Murat Dağer.
Asbuzu U16 Ligi 4.Grup
Cihangir
Antrenör Ahmet Topuz, antrenörNayımÖznaim.
Miracle Değirmenlik
Antrenör Osman Emiroğulları.
Asbuzu U16 Ligi 5.Grup
Yeni Boğaziçi
Antrenör İshak Ertem, antrenör Kemal Mustafa Bayıkoğlu.
Asbuzu U16 Ligi 6.Grup
SFC Boğaziçi
Antrenör Kaya Bey Kaya.
BTM 1 Kırmızı Grup
Çanakkale
Teknik Direktör Talat Şentürk
BTM 1 Beyaz Grup
Ozanköy
Teknik Direkör Oğuz Aygın
Aksa Liglerinde, Asbuzu U16 liginde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle. (Ocak 2023)
Aksa Süper Lig
Cihangir
Teknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenör Hüseyin Kızmazoğlu, Oğuz Karayel, kaleci antrenörü Özalp Sarıcaoğlu.
Aksa 1.Lig
Yeni Boğaziçi
Teknik direktör Kılıçali Kahraman, kaleci antrenörü Ersoy Saydağ.
Aksa A2 Süper Lig
Türk Ocağı
Antrenör Mehmet Demir, Sabri Sünetçioğlu.
Aksa A2 1.Lig
Yeni Boğaziçi
Antrenör Halil Erdoğuş.
Asbuzu U16 Ligi 5.Grup
Yonpaş Dumlupınar
Antrenör Mehmet Emin Zaim.
Asbuzu U16 Ligi 6.Grup
Pera Larnaka Gençler Birliği
Antrenör Erdinç Kırmızı, antrenör Doğuş Civisilli.
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