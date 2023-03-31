KKTFAD Ayın Başarılı Antrenörlerini ödüllendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi, 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle ayın başarılı antrenörleri ödül törenin ertelenmesinden sonra 4. ve 5.ayın başarılı antrenörlere ödülleri hep birlikte verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim tarafından başlatılan ayın başarılı antrenörler ödül törenin gerçekleştirdi. Aksa liglerinde geride kalan dördüncü 4 haftalık (Aralık), beşinci 4 haftalık (Ocak) periyotlarda takımlarında başarılı olan antrenörleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından belirlendiği (Aralık ayı) Aksa süper ligde, Aksa 1.ligde, Aksa A2 süper lig, Aksa A2 1.lig, Asbuzu U16 ligi, İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakları (BTM) 1.ligde kırmızı ve beyaz grubundaki takımlarımızda görev yapan antrenörler ayın başarılı antrenörleri olarak katılarak ödülleri verildi.

TOPLU ÖDÜLLER VERİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi, 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle ayın başarılı antrenörleri ödül törenin ertelenmesinden sonra 4. ve 5.ayın başarılı antrenörlere ödülleri hep birlikte verildi. 4.ayda (Aralık 2022) toplam 34 teknik adam, 5.ayda (Ocak 2023) ise 12 teknik adam olmak üzere toplamda 46 teknik direktör ve antrenörler ödüllerini aldı.

Aksa Liglerinde, Asbuzu U16 liginde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle. (Aralık 2022)

Aksa Süper Lig

Mağusa Türk Gücü

Teknik direktör Ali Oraoğlu, yardımcı antrenör Serkan Ekşici, kaleci antrenörü MemişNay.

Cihangir

Teknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenörler Hüseyin Kızmazoğlu, Oğuz Karayel, kaleci antrenörü Özalp Sarıcaoğlu.

Aksa 1.Lig

Miracle Karşıyaka

Teknik direktör Hüseyin Hacıömer, yardımcı antrenör Necat Kurtarıcıoğluları, kaleci antrenörü Hüseyin Şerifali.

Baf Ülkü Yurdu

Antrenör Orçun Volkan, yardımcı antrenörSedraÖzsönmezer, kaleci antrenörü Mahmut Dinçli.

Lapta

Antrenör Devrim İzge.

Aksa A2 Süper Lig

Mağusa Türk Gücü

Teknik direktör Kamil Arifoğlu, antrenör Kemal Okta.

Yonpaş Dumlupınar

Antrenör Murat Çoban, antrenör Hüseyin Kayalılar

Aksa A2 1.Lig

Pera Larnaka Gençler Birliği

Antrenör Doğuş Civisilli.

Asbuzu U16 Ligi 1.Grup

Baf Ülkü Yurdu

Teknik Direktör Güney Düzgün, antrenör Kamil Yayıcı.

Asbuzu U16 Ligi 2.Grup

Yenicami

Antrenör Sezer Yücel, Ümit Bomboz.

Küçük Kaymaklı

Antrenör Salim Tayançlı.

Asbuzu U16 Ligi 3.Grup

Doğan Türk Birliği

Antrenör Ahmet Sakinoğlu, antrenör Murat Dağer.

Asbuzu U16 Ligi 4.Grup

Cihangir

Antrenör Ahmet Topuz, antrenörNayımÖznaim.

Miracle Değirmenlik

Antrenör Osman Emiroğulları.

Asbuzu U16 Ligi 5.Grup

Yeni Boğaziçi

Antrenör İshak Ertem, antrenör Kemal Mustafa Bayıkoğlu.

Asbuzu U16 Ligi 6.Grup

SFC Boğaziçi

Antrenör Kaya Bey Kaya.

BTM 1 Kırmızı Grup

Çanakkale

Teknik Direktör Talat Şentürk

BTM 1 Beyaz Grup

Ozanköy

Teknik Direkör Oğuz Aygın



Aksa Liglerinde, Asbuzu U16 liginde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle. (Ocak 2023)

Aksa Süper Lig

Cihangir

Teknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenör Hüseyin Kızmazoğlu, Oğuz Karayel, kaleci antrenörü Özalp Sarıcaoğlu.

Aksa 1.Lig

Yeni Boğaziçi

Teknik direktör Kılıçali Kahraman, kaleci antrenörü Ersoy Saydağ.

Aksa A2 Süper Lig

Türk Ocağı

Antrenör Mehmet Demir, Sabri Sünetçioğlu.

Aksa A2 1.Lig

Yeni Boğaziçi

Antrenör Halil Erdoğuş.

Asbuzu U16 Ligi 5.Grup

Yonpaş Dumlupınar

Antrenör Mehmet Emin Zaim.

Asbuzu U16 Ligi 6.Grup

Pera Larnaka Gençler Birliği

Antrenör Erdinç Kırmızı, antrenör Doğuş Civisilli.





