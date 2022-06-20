KKTCELL Bölge Karmaları finali Sht. Hüseyin Ruso Stadı’nda

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen KKTCELL U15 Bölge Karmaları karşılaşmalarında final günü.
Lefkoşa Karması ile Girne Karması arasında oynanacak final karşılaşması 21 Haziran 2022 Salı (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 17.30'da Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak.
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